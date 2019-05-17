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Engelliye ikramiye istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilmesi hakkında kanun değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Engelliye ikramiye istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilmesi hakkında kanun değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Engelliye ikramiye istedi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair, kanun teklifini meclise sundu.
Milletvekili Keven, teklif edilen değişiklik ile toplumun ayrılmaz parçası olan engelli vatandaşlara veya bakımı üstlenen yakınlarına sağlanan gelirde iyileştirme yapılmasının amaçlandığını vurguladı.
Keven, “2018 yılında gerçekleştirilen yasal düzenleme ile emekli maaşı alanlara bayramlarda bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da ekonomik ve sosyal durumlarını yükseltecek çalışmalara acil hız verilmelidir” şeklinde konuştu.
Keven, yapılacak yasal düzenleme ile engelli maaşı alan vatandaşların, bayram ikramiyesinden de yararlanması gerektiğinin altını çizdi.

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