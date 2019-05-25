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Engelliye bayram ikramiyesi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara da bayram ikramiyesi verilmesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Engelliye bayram ikramiyesi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara da bayram ikramiyesi verilmesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Engelliye bayram ikramiyesi

Keven, “2018 yılında gerçekleştirilen yasal düzenleme ile emekli maaşı alanlara bayramlarda 1000’er lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da ekonomik ve sosyal durumlarını yükseltecek çalışmalara acil hız verilmelidir. Engelli bireylerimiz bizlerin öz kardeşleridir. Herkes bir engelli adayı olarak bu konuda hassas olmalıdır. Yapılacak bir yasal düzenleme ile engelli maaşı alan vatandaşlarımızın da bayram ikramiyesinden yararlanmaları sağlanmalıdır” dedi. Engelli maaşının insanca yaşam standartlarından uzak olduğunu ifade eden Milletvekili Keven, 480 lira gibi bir engelli aylığıyla geçinmeye çalışan vatandaşların Ramazan Bayramı öncesi verilecek müjdeyi büyük bir umutla beklenmekte olduklarını kaydetti. Keven, ‘’Daha önce sunmuş olduğum kanun teklifinin de gerçekleşebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a çağrıda bulunuyorum, bu çalışmanın lütfen bayramdan önce yürürlüğe girmesini sağlayın. Engelli vatandaşlarımız bu desteği fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.
 

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