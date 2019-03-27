Engeller aşılacak

MHP Adayı Erdemir’in ziyaretine MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de eşlik etti. Burada engelli vatandaşlar ile bir araya gelen Erdemir, göreve seçilmesi durumunda engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Belediye Başkanlığı döneminde Yozgat’a huzurevi kazandırdıklarını hatırlatan Erdemir, yeni dönemde engelli bireylere hitap edecek, özel ve geliştirici engelsiz yaşam merkezi projesini hayata geçireceklerini ifade ederek, “Bu merkez sizlerin olacak içerisinde el beceri atölyeleri, eğlence odası, bireysel eğitim sınıfı gibi birçok fonksiyonu olacak” şeklinde konuştu.