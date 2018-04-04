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Encümen seçtiler

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda İl Encümeni üyeliği seçimi yapıldı.

Encümen seçtiler

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda İl Encümeni üyeliği seçimi yapıldı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Encümen seçtiler

İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçilecek üç isim için gizli oy açık tasnif oylama yapıldı. İl Genel Meclisi’nde, meclis üyeleri arasından seçilecek üç İl Encümeni için seçim yapıldı. Encümen üyeliği için AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Necip Yılmaz, Cevdet Aslan ve Mustafa Tekçam adaylığını ilan etti. Meclis üyeleri tarafından yapılan oylama neticesinde 3 üye, 27 oyla İl Encümeni üyeliğine seçildi.

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