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Ekonomi kan ağlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Yozgat’ta yarım kalan kamu yatırımlarını gündeme taşıyarak ilin ekonomisinin ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:14
Ekonomi kan ağlıyor

Milletvekili Keven, “Yozgat'ta yüzlerce insanın oturduğu ‘Menekşe Evleri’ denilen bölgeyi yıkıp yerine Millet Bahçesi Projesi duyurulmuştu. Ancak şu an ne millet bahçesinin yapımında bir gelişme var ne de hak sahiplerine yapılacak TOKİ'de bir gelişme var. TOKİ, Menekşe Evleri hak sahiplerine yapacağı konutların inşasına bir an önce başlayarak bitirmelidir. Menekşe Evlerinde hak sahiplerine yeni bir mağduriyet yaşatılmamalıdır. Ayrıca Temmuz ayında teslim edileceği söylenen Sarıhacılı bölgesindeki TOKİ evleri gününde teslim edilmelidir. Hak sahipleri yaz dönemi içinde tamamlanarak taşınmayı istiyorlar. Yozgat’ta Çapanoğlu Büyük Cami etrafında yıkılan iş yerlerinin yerine yapılan çevre düzenlemesi şu an bitirilmeyen işler arasında yer almaktadır. Belediye tarafından yapılan Gençlik Merkezi İnşaatı, Hal Binası ve Bankalar Caddesi Projeleri yarım kalmış durumda olup stadyum inşaatında da piyasa değeri yüksek olan çimler maalesef kurumuştur. Yozgat'ta inşaat sektörü her geçen gün çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Aniden yükselen inşaat malzemesi fiyatlarına müteahhitler yetişememekte olup işlerini ne yazık ki yarım bırakmışlardır. Gençler artık ev sahibi olma hayali dahi kuramıyorlar. Bu sorunlara artık kapsamlı bir çözüm üretilmelidir. Yozgat’ta esnafın, ticaret insanının, Kobilerin ödeme sorunları, çek sorunları, maliyet sorunları saray hükümetini ilgilendirmiyor” diye konuştu. Yozgat gibi illerin kan ağladığını söyleyen Keven, basına yaptığı açıklamada Maliye Bakanı Nebati’nin gözlerindeki ışığın maalesef ekonomiyi kurtarmaya yetmediğini ifade etti.
Yozgat ekonomisinin kan ağladığını vurgulayan Keven, “Maliye Bakanı Nebati’nin gözlerindeki ışık maalesef ekonomiyi kurtarmaya yetmiyor. Anadolu illeri kan ağlıyor. Yozgat ekonomisi kan ağlıyor. Yozgat’ta iş insanları, esnaf, ticaret dünyası, Kobiler çok ciddi mali zorluklar yaşıyorlar. Saray hükümeti ise Atatürk Havalimanı gibi dev bir tesisi yıkmakla uğraşıyor. Yozgat’ta kaynamayan tencerenin, pişmeyen aşın sorumlusu; Cumhuriyetin bütün birikimini satıp yıkan, fabrikaların yerine birkaç rezidans ve AVM diken, beşli müteahhit gruplarını garanti ödemeleriyle besleyen, onlara vergi afları çıkartan iktidarın kendisidir. Milletin iktidarında beşli çeteleri değil Yozgat gibi Anadolu illeri kalkınacak. Saraya yakın birkaç kişi değil milyonlarca esnafın, ticaret insanının, Kobilerin, üreticinin kazanacağı bir üretim ekonomisi kuracağız” dedi.
•Haber Merkezi•

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Ekonomi Kan Ağlıyor
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