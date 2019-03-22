Ekmeğin partisi olmaz

MHP Yozgat Milletvekili Sedef, ekmek ve aşın partisi olamayacağını ifade ederek, belediyeyi kazanmaları durumunda bu anlayışın da sonlanacağını söyledi.

Ethem Sedef, Yozgat’ta partisinin adaylarına destek vermeye devam ediyor.

İl ve ilçe turlarını sürdüren Sedef, Yozgatlı vatandaşların sorun ve dertlerini de dinliyor.

MHP Yozgat Milletvekili Sedef, “Milliyetçi insan milletinin tüm fertlerini kucaklayan insandır. Biz de yine öyle yapacağız” dedi.

MHP’li Sedef, Mehmet Erdemir’in geçmişte bu durumu en iyi belediyede uygulayan isim olduğunu hatırlatan Sedef,

“Başkanımız dün yaptığı gibi bugün de tüm Yozgat’ın evladını kucaklayacak. Kimse ötekileştirilmeyecek, bizden olan olmayan hesabı yapılamayacak, belediye herkesin belediyesi olacak” şeklinde konuştu.