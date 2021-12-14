Eğitim tamamlandı

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, iki gün süren parti içi eğitim çalışmalarının sonunda partiye katılım sağlayanların rozetlerini de taktıklarını söyledi. Yaşar, ‘’Parti üyelerimize yönelik olarak düzenlemiş olduğumuz eğitim çalışmalarımız iki gün devam etti. Eğitimin tamamlanmasının ardından, eğitimlere de katılan vatandaşlarımız partimize üyelik başvuruları değerlendirilip, rozetlerini de taktık’’ dedi. CHP’liler parti içi eğitim çalışmaları sonrasında ise, Cumhuriyet Alanı’nda SMH Hastası çocuğuna destek amacıyla kurulan stantları ziyaret etti. Yaşar Burada yaptığı açıklamada ise, ‘’Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Ülkemizi, İlimizi hak ettiği gelişmiş, kalkınmış, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin yüzünün güldüğü, hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği, üreten, hakça paylaşan, ne ezen ne ezilen hakça bir düzeni hep birlikte kuracağız’’ ifadelerini kullandı