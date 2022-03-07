Eğitim sorunu çözülüyor

643 konut, ticaret merkezi ve camiden oluşan TOKİ konutlarının eğitim sorunu da çözüme kavuşuyor. TOKİ konutlarının hemen yanında yapılacak ilk ve orta öğretim okullarının yapım ihalesi 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın AK Parti iktidarında sağlıktan eğitime, ulaşımdan toplu konuta gibi birçok konuda önemli hizmetlere kavuştuğunu belirtti.

Başer, ‘’Kent merkezimizde Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada uygulanan 643 konut bir ticaret merkezi ve bir camiden oluşan projenin eğitim sorununu da ortadan kaldırıyoruz. Yapılan ve son aşamaya gelen TOKİ projesinin hemen yanı başında yapılacak olan ilk ve orta öğretim okullarının yapım ihalesi 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Yozgat’ımıza ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” dedi.

