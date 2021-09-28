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Eğitim seviyemiz geriledi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Türkiye’de eğitim seviyesinin her geçen gün geriye gittiğini belirterek, ‘’Tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime ulaşabildiği, hiçbir ailenin çocuklarının geleceğinden endişe duymadığı, öğretmenlerin güvenle yeni nesilleri yetiştirdiği eşit ve adil bir eğitim sistemini inşa edeceğiz’’ dedi.

28 Eylül 2021 Salı 00:04
Eğitim seviyemiz geriledi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'de atanamayan öğretmenler diye bir sorunun kalmayacağını belirterek, ‘’Bizim tercihlerimiz açık ve nettir; Toplumdaki en önemli meslek gruplarından birini öğretmenlerin oluşturduğunun farkındayız. Öğretmenlerin haklarını ve çalışma koşullarını yasal güvenceye kavuşturacak Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkaracağız’’ dedi. 
CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar, bazı parti yöneticilerinin de katılımı ile il binasında düzenlediği basın toplantısında, eğitim sorunlarına değindi. Yaşar, ‘’Tek adam rejiminin ülkemizi içine soktuğu çok yönlü krizin ağır sonuçlarını yaşadığımız alanların başında eğitim gelmektedir. 19 yıllık AKP iktidarı süresince liyakatten uzak ideolojik saiklerle yapboz haline getirilen eğitim sistemimizin yapısal sorunları, iktidarın yönetemediği Covid19 salgını süresince daha da derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış durumdadır’’ diye konuştu. Yaşar, devletin eğitim politikasının, 100 yıl önce inşa edilen Cumhuriyetin eğitim felsefesinin gerisine düştüğünü ileri sürdü. Yaşar, ‘’Bu nedenle eğitim üzerine konuşurken teknolojiden, bilim insanı yetiştirebilmekten, çağın gereklerinden bahsetmek yerine çok temel sorunlar üzerine mücadele vermek durumunda kalıyoruz. Ancak buna mecbur olmadığımızın farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında; rantı yandaşlara harcamak yerine geleceğimize ayıracağımız kaynaklarla eğitimin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarının karşılandığı, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime ulaşabildiği, hiçbir ailenin çocuklarının geleceğinden endişe duymadığı, öğretmenlerin güvenle yeni nesilleri yetiştirdiği eşit ve adil bir eğitim sistemini inşa edeceğiz. O gün gelene kadar, imkânlarımız doğrultusunda, çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Biz hazırız, geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız!’’ ifadelerini kullandı. •Sümeyye İlhan•

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