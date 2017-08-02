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Efe’den gazetemize ziyaret

Demokrat Parti(DP) Genel Başkan Yardımcısı, hemşerimiz Nuri Efe gazetemizi ziyaret etti.

Efe’den gazetemize ziyaret

Demokrat Parti(DP) Genel Başkan Yardımcısı, hemşerimiz Nuri Efe gazetemizi ziyaret etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Efe’den gazetemize ziyaret

DP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe, memleketi Yozgat’a gelerek hasret giderdiğini ve hemşerileriyle buluştuğunu söyledi.
Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan’ın konuğu olan Nuri Efe, Ankara’da her zaman Yozgat ile yakından ilgilendiğini ve Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını takibine aldığını belirtti.
Fırsat buldukça memleketine geldiğini ifade eden Nuri Efe ülke gündemi ve Yozgat ile ilgili konularda görüşlerini ve düşüncelerini de aktardı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ise Nuri Efe’ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.


 

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