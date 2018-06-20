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Durmadan çalışıyor

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Durmadan çalışıyor

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Durmadan çalışıyor

Aday listelerinin ilan edilmesinin ardından sahaya inen ve durmak bilmeden çalışan Yıldırım, Yozgat’ın tüm ilçe, belde ve köylerini ziyaret ederek seçmenle buluştu. Yaptığı ziyaretlerle partisi ile seçmen arasında gönül köprüsü kurmaya çalışan Yıldırım, Yozgatlı kadın seçmenlerin de yoğun destek ve teveccühüyle karşılaşıyor. Çiftçilerin soru ve sıkıntılarını dinleyen Yıldıırm, sanayici, işçi ve emekli vatandaşlarla da bir araya gelerek istişare ve sohbetler gerçekleştiriyor. Yozgat’ın çözüm bekleyen meselelerini iyi bildiğini aktaran Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde refah, istikrar ve bolluğa kavuşan Yozgat’a daha fazla hizmet edeceğini belirtti. Köy şenliklerine de katılan Yıldırım, “İnşallah 24 Haziran gecesi Yozgat bir kez daha güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve güçlü Türkiye diyecektir” şeklinde konuştu. 

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