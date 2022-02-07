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Dünya Kanser Günü

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer Dünya Kanser Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:46
Dünya Kanser Günü

Başer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele eden tüm herkese Allah'tan acil şifalar diledi. Kanserin erken teşhis ve tedavisinin hayat kurtardığını dile getiren Başer, ‘’Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. 2020 yılında 3,5 milyon, 2021’de 4,5 milyon kanser taraması yaptık. Kanser Randevu Sistemi’ni devreye alarak tarama hizmetlerini etkin hâle getirdik. Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir’’ dedi.

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