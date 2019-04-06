DUALARLA BAŞLADI

Yozgat Belediyesi önünde gerçekleştirilen devir teslim törenine AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Aşk Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, iş adamı Bilal Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye önünde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Celal Köse, seçimlerin olgunluk içerisinde geçen bir yarış sonucu geride kaldığını ifade etti. Kazım Arslan’ın beş yıl Yozgat’a hizmet ederek hizmet çıtasını yükselttiğini belirten Köse, “Bundan sonra biz de Yozgat’a büyük ve hayırlı hizmetler için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Görevi devreden Kazım Arslan ise 5 yıl boyunca Yozgat’ın huzur içinde yaşanabilir bir şehir olması, gerçek şehir görüntüsüne kavuşması için gayret ettiğini söyledi. Noksanı ve fazlasıyla güzel işler yapıp, güzel eserler bıraktığına inandığını vurgulayan Arslan, “Tabi ki bunun takdiri de değerli hemşerilerimiz ve zamana aittir. Başkan Celal Köseye görevinde başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’in yaptığı duanın ardından Kazım Arslan Belediye mührünü Celal Köse’ye devretti.

Kazım Arslan sevgi gösterileri arasında belediyeden ayrılırken, Celal Köse de tebrikleri kabul etti.

