Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98783
ALTIN
233.565
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.3365
EURO
6.3083

DUALARLA BAŞLADI

YOZGAT’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Belediye Başkanı seçilen Celal Köse yapılan devir teslim töreniyle koltuğuna oturdu.

DUALARLA BAŞLADI

YOZGAT’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Belediye Başkanı seçilen Celal Köse yapılan devir teslim töreniyle koltuğuna oturdu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
32 Okunma
DUALARLA BAŞLADI

Yozgat Belediyesi önünde gerçekleştirilen devir teslim törenine AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Aşk Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, iş adamı Bilal Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Belediye önünde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Celal Köse, seçimlerin olgunluk içerisinde geçen bir yarış sonucu geride kaldığını ifade etti. Kazım Arslan’ın beş yıl Yozgat’a hizmet ederek hizmet çıtasını yükselttiğini belirten Köse, “Bundan sonra biz de Yozgat’a büyük ve hayırlı hizmetler için gece gündüz çalışacağız” dedi.
Görevi devreden Kazım Arslan ise 5 yıl boyunca Yozgat’ın huzur içinde yaşanabilir bir şehir olması, gerçek şehir görüntüsüne kavuşması için gayret ettiğini söyledi. Noksanı ve fazlasıyla güzel işler yapıp, güzel eserler bıraktığına inandığını vurgulayan Arslan, “Tabi ki bunun takdiri de değerli hemşerilerimiz ve zamana aittir. Başkan Celal Köseye görevinde başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.
AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’in yaptığı duanın ardından Kazım Arslan Belediye mührünü Celal Köse’ye devretti.
Kazım Arslan sevgi gösterileri arasında belediyeden ayrılırken, Celal Köse de tebrikleri kabul etti.

Son Güncelleme: 05.04.2019 18:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AK Parti ilçe başkanı darp edildi
AK Parti ilçe başkanı darp edildi
AK Parti ilçe başkanı darp edildi
AK Parti ilçe başkanı darp edildi
Esnafı ziyaret etti, çiçek istemedi
Esnafı ziyaret etti, çiçek istemedi
MHP'nin itirazı kabul edilmedi
MHP'nin itirazı kabul edilmedi
Örgün mazbatasını aldı
Örgün mazbatasını aldı
Köse mazbatasını aldı
Köse mazbatasını aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim