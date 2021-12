DSP’den zamlara tepki

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, Dap gübrenin tonunun 2 bin 400 lira iken 14 bin 700 liraya, Üre gübrenin tonunun da bin 800 lira iken 14 bin 700 liraya çıktığını bildirdi. Uçar, ‘’Çiftçi tohumunu taban gübresiz ekti. Bu yıl da verim ve rekolte kaybı yaşanacak, önlem alınmazsa gıda krizi kapıda. Hayvancılık eziyete döndü, yem fiyatları aldı başını gitti. Süt inekçiliği yapan 1 litre sütü satıp 700 gram yem alamaz duruma düştü, süt inekleri kesime gönderildi ve besici hayvanlarını zararına sattı, ağıllar boşaldı. Bugün çiğ süt fiyatı yüzde 46,9 yükseltilerek 4 lira 70 kuruşa çıktı. Marketlerde süt fiyatları her gün fiyatlar değişiyor’’ dedi. Uçar, hububatta, bakliyatta, pirinçte, bitkisel ham yağda, pamukta, soyada, yemde, gübrede ülkenin ithalata mahkum olduğunu, Tarım Bakanının ise ‘Çiftçi mutlu’ dediğini aktardı. Uçar, ‘’Doğru ama mutlu olan bizim çiftçimiz değil, yabancı çiftçi mutlu oldu. Türk çiftçisi yalnız ve çaresiz durumdadır. Hayvancılık yapan besici kepek bulamıyoruz diyor, Tarım Bakanı ‘O zaman kepek ekin’ diyor. Kepeğin ne olduğunu, ekilip ekilmeyeceğini bile bilmeyen bir kişi Tarım Bakanlığı koltuğunda oturuyor. İcra müdürlükleri banka kredisi, kredi kartı, fatura ve kira borçlarından oluşan binlerce icra dosyasını çözemiyor, sistem kilitleniyor. Bin 178 icra müdürlüğü; banka kredisi, kredi kartı, fatura ve kira borçlarından oluşan milyonlarca icra dosyasını çözmekte gecikince sistem tıkanıyor. Kayseri, Konya, Erzurum, Sakarya gibi illerde yeni icra müdürlükleri kuruldu. Ancak icra dosyaları her geçen gün çığ gibi büyüyor’’ diye konuştu. Uçar, dövize yatırımı 3-5 yerden maaş alanların yaptığına vurgu yaparak, ‘’AKP'li Kurtulmuş, esnafı kastederek ‘Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır’ diyor. Esnaf iş yapamıyor, sattığı ürünü yerine geri koyamıyor, işini döndüremiyorken dövize nasıl yatırım yapabilir? Evet bu memlekette dövize yatırım yapanlar var. Dövize yatırımı 3 yerden 5 yerden maaş alanlar yapıyor. Esnaf, memur, işçi karnını doyuramıyorken dövize nasıl yatırım yapsın’’ ifadelerini kullandı.