DSP’den yangın değerlendirmesi

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, yangınlar sırasında 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini de vurgulayarak, ‘’Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının TBMM tatile girmeden önce 18 Temmuz 2021 günü kabul edilen ve 28 Temmuz 2021 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 7334 sayılı kanundan sonra başlaması çok ilginç bir tesadüftür’’ dedi. Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapan yasanın, tam da orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021’de Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Uçar, ‘’Kanunun 1’inci maddesi d fıkrasına göre Kültür ve Turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile orman arazileri kamu yararı kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilecek bu alanlardaki devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek. Yani; Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl, dağ gibi doğal alanlarla birlikte otel ya da turizm tesisi kurmaya uygun olan ve diğer bakanlıların tasarrufunda bulunan alanların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün olabilecek’’ diye konuştu. Kanunun 6. maddesine göre de Millî Parklar içinde konaklama tesisi kurma yetkisinin de Kültür ve Turizm Bakanlığına verildiğine dikkat çeken Uçar, ‘’Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl, dağ gibi doğal alanlar değil, konumu otel ya da turizm tesisi kurmaya uygun olan bütün bakanlıklara ait kamu alanlarının, okul, konukevi, ya da müze gibi binaların Cumhurbaşkanlığı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün olabilecek. Mera, otlak, yayla gibi alanların da turizm tesisine dönüştürülmesinin önü açılıyor. Yat limanı, marina gibi tesislerin ruhsatlandırma yetkileri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devrediliyor. Yukarıda saydığım bütün kamu alanları bu kanun ile yapılaşma tehlikesi altına giriyor. Bu memleket, bu iktidar döneminde daha önce de orman yangını gördü ve Türk Milleti yanan ağaçların yerine dikilen otelleri de biliyor. Türkiye daha orman yangını felaketini atlatamamış haldeyken sadece DSP’nin değil, tüm muhalefet partilerinin sıcağı sıcağına bu yasaya gereken tepkiyi göstermelerini bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.