DSP’den istişare

DSP Yozgat İl Başkanı Uçar, bugün ülke olarak geldiğimiz noktada, binlerce küçük esnafın kepenk kapattığını, kapatmayanların da kan ağladığını söyledi. Uçar, ‘’Esnafın en büyük özelliği devlete yükü olmaz. Tam tersine vergi verir ve bir kişiyi alır yanında çırak olarak yetiştirir. Onun da aynı mesleği sürdürmesini ister. Ama esnaflık mesleği yok oluyor. Çiftçimizin büyük sorunları var. Tarımsal girdi fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Eğitim ve sağlık konularında yine büyük sorunlarımız var. İşsizlik her geçen gün artıyor. Ancak iktidara göre ülke her yönden güllük gülistanlık’’ dedi. Uçar, Türkiye’de birçok ilklere ve birçok hizmetlere imza atmış bir siyasi oluşum olduklarını kaydetti. Uçar, ‘’DSP, rahmetli Bülent Ecevit’in Genel Başkan olması ile iktidara gelmiş, iktidarı boyunca da güzel hizmetlerde bulunmuştur. Bizler de rahmetli Bülent Ecevit’in açmış olduğu yolda DSP’yi yeniden halkımızın umudu haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler DSP olarak yapıcı bir muhalefet anlayışı ile siyaset yapıyoruz. Biz tarımı konuşacağız, eğitimi konuşacağız, ekonomiyi ve sanayileşmeyi konuşacağız. Yeri geldiğinde de masaya yumruğumuzu vurmasını da bileceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, kurucu genel başkanımız rahmetli Bülent Ecevit’in ışığında, genel başkanımız Önder Aksakal önderliğinde; vatansever, milliyetçi, sol, sosyal politikaların sahibi Demokratik Sol Parti, iktidar mücadelesini ilk günkü gibi sürdürmektedir’’ diye konuştu.