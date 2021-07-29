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DSP’den iktidarı uyarı

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, Suriyeli mültecilerden daha da büyük bir çapta Afgan mülteci sorunu ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çekerek, hükümeti uyardı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:46
DSP’den iktidarı uyarı

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Avrupa Birliği para veriyor diye bu duruma göz yumamayız. Bu duruma göz yumulur, gerekli tedbirler alınmazsa, sonuçları Türkiye için çok ağır olacaktır. Afganistan'dan Türkiye'ye doğru yoğun bir göç dalgası başladı. Taliban karşısında her geçen gün güç kaybeden Kabil yönetimi karşısında milyonlarca Afgan, ülkelerini terk ediyor. Taliban'dan kaçanlar Pakistan, İran, Özbekistan, Tacikistan sınırlarına yığılıyor. Asıl hedefleri ise İran-Türkiye güzergâhından Avrupa'ya geçmek. Ülkemiz yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya’’ dedi. En büyük Afgan mülteci grubunun, toplamı 6,5 milyona varan sayıyla Pakistan ve İran'da bulunduğunu hatırlatan Uçar, İran'da TIR'lara doldurulan Afgan kaçak göçmenlerin, İran üzerinden ülkemizin farklı illerinde indirildiğini ileri sürdü. Uçar, ‘’AB'nin Suriyelileri ülkede tutması konusunda iktidar ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini de Afgan göçmenler için yapmayı planlaması ülkemizin ‘AB'nin sınır bekçisi' olarak görüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ‘Suriyelilere sahip çıkarken Türkleri Orta Asya'ya göndermek’ anlamına gelen şu provokatör paylaşımı yaptı. ‘Suriye'den gelenlere sordum. Diyorlar ki; 'İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek.’ Sonrasında AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından ‘Göçmen Sorunu, Suriyeli boyutunu çoktan aştı. Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun, önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli konusu olmaya namzet. Süreç iyi yönetilmezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur’ dedi. En azından AKP içerisinde bir kişi, uygulanacak yanlış politikalar neticesinde ilerde yaşanabilecek tehlikelerin farkında. Ancak burada önemli olan hükümetin izleyeceği yol’’ diye konuştu.

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DSP’den Iktidarı Uyarı
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