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DSP’den afet yorumu

Demokratik Sol Parti (DSP) Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, büyük Marmara depreminin üzerinden 22 yıl geçtiğini hatırlatarak, yaşanılan doğal afet ve sonuçlarını değerlendirdi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:49
DSP’den afet yorumu

DSP İl Başkanı Uçar yaptığı yazılı açıklamada, binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı, binlerce binanın yıkıldığı, kullanılamaz hale geldiği, ülke ekonomisinin bel kemiği olan bölgenin yerle bir olduğu büyük felaketin yıldönümünde olduğumuza dikkat çekti. Uçar, ‘’Yaşanan acılar bugün de tazeliğini koruyor, giden geri gelmiyor. Peki ‘O günden bugüne değişen bir şey oldu mu?’ diye soracak olursak; iyiye doğru bir arpa boyu yol alınamadığı gibi, yine yıkım, yine acı, yine gözyaşı ve yine ‘nerede devlet!’ feryatları sürüp gidiyor. Gerekli dersleri çıkarmakta bir müşkülümüz olduğu hususu tartışmasız şekilde önümüzde duruyor. Bunun en bariz göstergesi ise doğanın kudreti karşısında insanoğlunun aciz kaldığı artarda yaşadığımız onlarca deprem, yangın ve sel felaketleridir’’ dedi. Bu durumun böyle devam edemeyeceğine vurgu yapan Uçar, artık yaşam alanlarımızın doğayla barışık yöntemlerle geliştirmek zorunda olduğumuzu vurguladı. Uçar, ‘’Hem afetsiz kentleri, hem de insanca - hakça yaşamı hedefleyen Cumhuriyetkent projelerini hayata geçirmek zorundayız. Siyasi rant kaygısıyla göz yumulan kaçak yapılaşmaya, derelerin güzergâhlarına müdahaleye son verilmedikçe bu acılar yaşanmaya devam edecektir. Bu çarpık, iklime uyumsuz, doğal felaketlere açık şehircilik anlayışından vazgeçilmelidir. Spekülasyona ve ranta değil, bilime dayalı şehircilik sistemlerine geçilmesi zorunludur. İmar Yasası değiştirilmeli, onun yerine bilime dayalı “Kent Planlama Yasası” çıkarılmalıdır. Bu vesileyle hükümete bir çağrıda daha bulunmak istiyorum; yaşanan doğal afetler sonrasında zarar gören binaların mevzuata aykırı yapılmış olanlarına izin veren ya da göz yuman yetkililere tazminat sorumluluğu da getiren bir yasal düzenleme ivedilikle meclise getirilmeli ve yasalaştırılmalıdır. 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü vesilesiyle tüm doğal felaketlerde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum’’ diye konuştu.

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DSP’den Afet Yorumu
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