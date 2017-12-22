Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

DSP, yargıya başvurdu

-DSP Yerköy İlçe Başkanı Mustafa Pekşan, Et ve Balık Kurumu taşınmazı ile ilgili, kaymakamlık tarafından alınan kararların iptali için tedbir talebinde bulundu.

DSP, yargıya başvurdu

-DSP Yerköy İlçe Başkanı Mustafa Pekşan, Et ve Balık Kurumu taşınmazı ile ilgili, kaymakamlık tarafından alınan kararların iptali için tedbir talebinde bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
291 Okunma
DSP, yargıya başvurdu

YERKÖY ilçesinde, yükseköğrenim eğitimin değerlendirilmek kaydı ile mülkiyeti o dönem adı ‘Et ve Balık’ olan kuruma ait taşınmazın, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hastane ve kaymakamlık lojmanı yapılmak üzere hazineye devredilmesi konusunda, DSP ilçe başkanlığı da taraf oldu. Yerköy DSP İlçe Başkanı Mustafa Pekşan, Yozgat Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na iletilmek üzere Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak, kaymakamlığın aldığı kararla ilgili ‘yürütmenin durdurup, tedbir’ talebinde bulundu. Pekşan, Özelleştirme İdaresi’nin 2002 yılında almış olduğu kararla, yükseköğrenim kurumu hizmetinde kullanılmak üzere mülkiyeti Et ve Balık Kurumuna ait taşınmazın, üzerindeki binalarla birlikte Yerköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis ettiğini hatırlattı. Dönemin Başbakanı DSP Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit’in imzası bulunan karara aykırı olarak hareket edildiğini ileri süren Pekşan, kaymakamlığın almış olduğu kararın iptalini istedi. Pekşan, ‘Yerköy Kaymakamlığı adına tescili yapı an bu taşınmazın devri ile ilgili yapılan işlemlerin öncelikle bir başka kuruma devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına, yapılacak yargılama sonucunda, yapılan işlemlerin iptali ve tapuların önceki hale getirilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Akşener Yozgat’a geliyor
Akşener Yozgat’a geliyor
Başbuğ unutulmadı
Başbuğ unutulmadı
Merkeze kadın eli
Merkeze kadın eli
BBP Çekerek Kongresi yapıldı
BBP Çekerek Kongresi yapıldı
-Kaliteli adamım!
-Kaliteli adamım!
-MHP milletin kalbinde
-MHP milletin kalbinde

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim