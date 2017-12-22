DSP, yargıya başvurdu

YERKÖY ilçesinde, yükseköğrenim eğitimin değerlendirilmek kaydı ile mülkiyeti o dönem adı ‘Et ve Balık’ olan kuruma ait taşınmazın, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hastane ve kaymakamlık lojmanı yapılmak üzere hazineye devredilmesi konusunda, DSP ilçe başkanlığı da taraf oldu. Yerköy DSP İlçe Başkanı Mustafa Pekşan, Yozgat Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na iletilmek üzere Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak, kaymakamlığın aldığı kararla ilgili ‘yürütmenin durdurup, tedbir’ talebinde bulundu. Pekşan, Özelleştirme İdaresi’nin 2002 yılında almış olduğu kararla, yükseköğrenim kurumu hizmetinde kullanılmak üzere mülkiyeti Et ve Balık Kurumuna ait taşınmazın, üzerindeki binalarla birlikte Yerköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis ettiğini hatırlattı. Dönemin Başbakanı DSP Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit’in imzası bulunan karara aykırı olarak hareket edildiğini ileri süren Pekşan, kaymakamlığın almış olduğu kararın iptalini istedi. Pekşan, ‘Yerköy Kaymakamlığı adına tescili yapı an bu taşınmazın devri ile ilgili yapılan işlemlerin öncelikle bir başka kuruma devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına, yapılacak yargılama sonucunda, yapılan işlemlerin iptali ve tapuların önceki hale getirilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur’ ifadelerini kullandı.