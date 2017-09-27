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-DSP ilçelere yoğunlaştı

YOZGAT’ta bir süre önce yeniden teşkilatlanan DSP, ilçelerde de teşkilatlanma faaliyetlerini hızlandırdı. DSP İl Başkanı Nevzat Uçar, genel merkez yöneticileriyle birlikte ilçe teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

-DSP ilçelere yoğunlaştı

YOZGAT’ta bir süre önce yeniden teşkilatlanan DSP, ilçelerde de teşkilatlanma faaliyetlerini hızlandırdı. DSP İl Başkanı Nevzat Uçar, genel merkez yöneticileriyle birlikte ilçe teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:07
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-DSP ilçelere yoğunlaştı

Yozgat’ta teşkilatlanmayı sürdürdüklerini söyleyen İl Başkanı Nevzat Uçar, genel merkez ile yoğun trafiklerinin devam ettiğini ve partinin özellikle Orta Anadolu’da örgütlenme çalışmalarına özen gösterdiğini söyledi.
DSP Parti Meclisi Üyeleri ve Örgüt Kurulu Başkan Yardımcıları Nursel Kızılırmak ve Hikmet Aydemir'in de içinde bulunduğu bir heyet, Cuma günü Yozgat ve ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar ve DSP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mahmut Açıkgöz ile yapılan görüşmenin ardından heyet, ilçe yönetimleriyle tanışmak ve teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi almak üzere ilçe yönetimlerini ziyaret ettiler.

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, "İl genelinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yapılanmayı tamamladığımız ilçe teşkilatlarımız ile tanışma amaçlı bir ziyaret programı düzenlendik. Bu ziyarete, DSP Parti Meclisi Üyelerimiz ve Örgüt Kurulu Başkan Yardımcılarımız Nursel Kızılırmak ile Hikmet Aydemir katıldı. Programda Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek ilçe yönetimlerimizi ziyaret ettik ve Genel Merkez temsilcilerimizle tanıştırdık. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik, ne yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki haftalarda ziyaret edemediğimiz diğer ilçelerimize de ziyaretler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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