DSP'den tanışma ziyareti

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar konu hakkında yaptığı açıklamada; "DSP Yozgat İl Yönetimi olarak Genel Merkezimiz ile yoğun bir trafik içerisindeyiz. İl genelinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kısa bir sürede teşkilatlanma sürecimizi tamamlama aşamasına geldik. Bu çalışmamız, Genel Merkezimiz tarafından da takdir ile karşılandı ve bu vesile ile ilçe teşkilatlarımız ile tanışma amaçlı bir ziyaret programı düzenlendi. Önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşecek ziyaret programına, DSP Parti Meclisi Üyelerimiz ve aynı zamanda Örgüt Kurulu Başkan Yardımcılarımız Sayın Nursel Kızılırmak ve Sayın Hikmet Aydemir katılacak. Ziyaret, daha çok tanışma ve teşekkür amaçlı bir ziyaret olacak” ifadelerini kullandı.

AKSAKAL YOZGAT'A GELECEK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da önümüzdeki haftalar içerisinde Yozgat'a geleceğini ifade eden İl Başkanı Uçar; "DSP Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal, Türkiye genelinde yeni oluşturulan il teşkilatlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, önümüzdeki haftalarda yapılacak bir program ile Yozgat'a gelecek. DSP Genel Merkezi ve il teşkilatları olarak yarın yapılacak bir seçim için hazır hale gelme çabasındayız. Bu ziyaret ile ilgili duyurularımızı önümüzdeki günler içerisinde yapacağız." dedi.

