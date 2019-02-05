DP Adayı Doğan’dan ziyaret

DP Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan ve DP Belediye Meclis Üyesi Adayı Davut Bayram, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın konuğu oldu. Ziyarette Yozgat ile ilgili konuların yanı sıra, engelli vatandaşların sorun ve talepleri de ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Valisi Kadir Çakır, Doğan ve Bayram’a çalışmalarında başarı diledi. Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doğan, kurum ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlarla da buluştuğunu anlatarak, “Türkiye’de ‘lider sultası’ndan, parti içi demokrasi yokluğundan şikayet etmeyen yok. Nitekim İYİ Parti de MHP'den ayrılırken, kurulurken bunu yüksek sesle söyledi. Lakin lafta kalan bir söylem olarak hakikaten büyük umutlarla kurulan, halkın da büyük teveccüh gösterdiği İYİ Parti bir şekilde bu umudu yitirdi” diye konuştu.

DP adayı Doğan, gelinen noktada bir kişinin fikrinin partinin fikriyle eşit anlam kazandığı eleştirisini yaparak, “Her şeyi ben bilirim fikrinden hareketle koltuk dolduranlar tek adam oldu. Parti içi rekabet ve parti içi demokrasi kayboldu. Lider sultasının burada da devam ettiğini gördük” diye konuştu.

Haber: Mustafa TEKER