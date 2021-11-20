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Doktor açığı meclis gündeminde

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’taki sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan doktor açığını meclis gündemine taşıdı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:05
Doktor açığı meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma Hastanesi’nde yaşanan doktor açığıTBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Bakanlıktan aldığı resmi bilgileri paylaşan Keven, Yozgat Şehir Hastanesi’nde 68 doktor kadrosunun boş olduğunu belirtti, doktor ve sağlık personeli atanmasını talep etti. Keven, ‘’Yozgat'ta doktor açığını anlatacağım ama Sağlık Bakanımız duyacak mı bilmiyorum. Aldığım resmi yanıta göre Yozgat Şehir Hastanesinde mevcut doktor kadrolarından 68 kadro şu an boş. Sağlık personelinde ise tam 230 kadro boş. Şehir hastanelerine 2022 bütçesinden 21,5 milyar lira yüklenici firmaya garanti ödemesi ayrılıyor ama Yozgat Şehir Hastanesinde kadın doğum uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, genel cerrah gibi branşlar başta olmak üzere 68 doktor eksiği var. Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi ise tam anlamıyla bir üvey evlat muamelesi görüyor. Doktor yetiştiren bir hastanede bazı branşlarda doktor yok, malzeme eksiği had safhada. 120 doktor kadrosunun başta 27'si boş. Yozgat'a zorunlu görev için atanan doktor sayılarıyla övünmeyi bırakın ve bu hastanelere uzman doktor ve sağlıkçı atayın.” diye konuştu.

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