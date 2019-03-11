Doğan’dan ziyaret

Sanayi esnafını gezen Doğan, ‘Çekiç seslerinin sustuğu, iş ve işçi sorununun arttığı sanayide diğer partiler yok. Biz Demokratlar ise her yerdeyiz’ dedi. DP adayı Abdullah Doğan, Yozgat sanayisinin gelişmesi, küçük esnafın üretime yönelik çalışmalar yapmasının şehir ekonomisini de hareketlendireceğinin altını çizdi. Doğan, göreve geldiklerinde küçük esnafın sorunlarının çözümü, üretime yönelik çalışmalarına da gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.