Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101538
ALTIN
227.283
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0877
EURO
6.1233

Doğan’dan ziyaret

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Doğan’dan ziyaret

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
21 Okunma
Doğan’dan ziyaret

Sanayi esnafını gezen Doğan, ‘Çekiç seslerinin sustuğu, iş ve işçi sorununun arttığı sanayide diğer partiler yok. Biz Demokratlar ise her yerdeyiz’ dedi. DP adayı Abdullah Doğan, Yozgat sanayisinin gelişmesi, küçük esnafın üretime yönelik çalışmalar yapmasının şehir ekonomisini de hareketlendireceğinin altını çizdi. Doğan, göreve geldiklerinde küçük esnafın sorunlarının çözümü, üretime yönelik çalışmalarına da gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MHP Belediye Başkan Adayı Erdemir’den 66 Proje
MHP Belediye Başkan Adayı Erdemir’den 66 Proje
İttifak esnafı gezdi
İttifak esnafı gezdi
Celal Köse, Kadınları dinledi
Celal Köse, Kadınları dinledi
AK Parti’den kutlama
AK Parti’den kutlama
HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ
HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ
MHP lideri Yozgat’a geliyor
MHP lideri Yozgat’a geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim