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Doğan’dan mezarlık projesi

DEMOKRAT Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, mezarlıklarla ilgili hazırladığı projeyi vatandaşlara anlattı.

Doğan’dan mezarlık projesi

DEMOKRAT Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, mezarlıklarla ilgili hazırladığı projeyi vatandaşlara anlattı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Doğan’dan mezarlık projesi

DP Adayı Abdullah Doğan, Yozgat için mantıklı ve bilimsel gerçekliğe uygun projeleri olduğunu söyledi. Yozgat ile ilgili bir günde proje hazırlamadığını vurgulayan Doğan, makine mühendisi bir vatandaş olarak, yaklaşık 30 yıldır Yozgat ile ilgili hayal ve projeler ürettiğini ifade etti. Mahalle mezarlıklarının sayısını artırarak güzelleştireceklerini belirten Doğan, Nohutlu tepesine de eğik raylı makaralı, 4 duraklı, halatlarla yukarı çekilen taşıma aracı olan fünikuler yaptırarak sağına ve soluna ise yüzlerce konaklama evleri inşa edip, ‘yüzgat’ adlı projeyi hayata geçireceğini belirtti. Haber: Mustafa TEKER

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