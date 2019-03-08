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Doğan’dan Arslan’a ziyaret

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan’ı seçim irtibat bürosunda ziyaret etti.

Doğan’dan Arslan’a ziyaret

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan’ı seçim irtibat bürosunda ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Doğan’dan Arslan’a ziyaret

Doğan, Kazım Arslan’a nezaket ziyareti gerçekleştirerek, açılışını yaptığı seçim irtibat bürosunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçimlerin huzur ve kardeşlik havası içerisinde geçmesi gerektiğini belirten Doğan, adayların birbirini eleştirmesi, yapılan yanlış icraat ve işlerin sorgulanması gerektiğinin de altını çizdi. Demokrasi olan toplumlarda bunların gayet normal olduğunu hatırlatan Doğan, “Eleştirilerimiz, tenkitlerimiz ve sorgulamalarımız dostluklarımızı, kardeşliğimizi de zedelememeli” diye konuştu.
DP Adayı Doğan, Kazım Arslan’a çıktığı yolda başarı dileyerek, seçimlerin Yozgat’a hayır getirmesini temenni etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazım Arslan da DP adayı Doğan’a başarı diledi.

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