Doğan istifa etti

Bozok Üniversitesi’ne başvurarak görevinden ayrılan Doğan’ın Saadet Partisi tarafından aday gösterilebileceği belirtildi. Parti tarafından resmi bir açıklama yapılmazken Makine Mühendisi olan Abdullah Doğan, ‘yeni bir zihniyet’ parolasıyla yarışa dahil olmak istediğini, sadece Saadet Partisi’nin adaylığıyla sınırla kalmayı düşünmeyerek, millet ittifakında yer alan tüm partilerin ortak adayı olma düşüncesinde olduğu da ifade edildi.

DOĞAN KİMDİR:

İsviçre’nin Luzern Üniversitesi’ni bitirerek Makine Mühendisi olan Abdullah Doğan, Yozgat’ta açılan ilk yükseköğrenim kurumlarından olan Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ilk akademisyenlerinden oldu. Daha sonra Bozok Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Yozgat Meslek Yüksekokulu’nda akademisyenliğini sürdüren Doğan, kentteki birçok dernek ve fikir kulüplerinde aktif görevler üstlendi. Yozgat’ta 1995 yılında yapılan seçimlerde BBP Yozgat Milletvekili adayı oldu. Evli, iki çocuk babası ve üç toruna sahiptir.