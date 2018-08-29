Doğan Başkan’dan ziyaret

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belde Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Doğan Sungur, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın konuğu oldu. Doğankent halkının üst üste 5 dönem güvenini ve oyunu alarak Belediye Başkanı seçilen Sungur, özellikle 16 yıllık AK Parti iktidarında, Doğankent’in de payına düşen hizmet ve yatırımları aldığını belirtti. Beldede yürütülen proje ve çalışmaları sıralayan Sungur, tecrübeli bir belediye başkanı olarak vazifesini sürdürdüğünü aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yasin Nazım Kayhan da, Sungur’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.