Doğan aday oldu!

24’üncü dönem AK Parti Yozgat Milletvekili aday adaylığı ile kamuoyunun yakından tanıdığı işadamı Erkan Doğan, Etimesgut ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

İşadamı kimliğinin yanı sıra siyasette de bir dönem yer alan, uzun süren suskunluğunu Ankara’da Etimesgut ilçe başkanlığı adaylığı ile bozan Doğan’ın siyasi kulvarda yer alması hemşerileri tarafından da destek gördü.

Erkan Doğan, ayrıca Liyakatli ve Ehil İşadamları Derneğinin genel başkanlık görevini yürütüyor.

AK Parti’de teşkilatlar bünyesinde yürütülen değişim ve dönüşüm hareketinde ben de varım diyen Erkan Doğan’a çıktığı bayrak yarışında başarılar diliyoruz.