Doğa Hayvanlarını Beslediler

Yozgat Çamlık Milli Parkında gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ulaşabildikleri yerlere getirdikleri yiyecekleri bırakan partililer, ulaşamadıkları yerlere ise oklarla yiyecek attı. Son yılların en şiddetli kış mevsimini geçirdiğimizi ifade eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, hayvanların bulunduğu yerlere yiyecek bıraktıklarını söyledi. Hayvanlara karış duyarlılık oluşturmak için böyle bir program düzenlediklerini ifade eden Yusuf Başer, ‘’Tabi bakıldığı zaman ecdadımız 1300’lü yıllardan beri kuşlarımıza, kedilerimize, köpeklerimize, can dostlarımıza yuvalar yapmışlar, imar etmişler. Hatta ecdadımız leylekler yukarıda çarpıştığında kanadı kırılırsa diye bile bir hastane düşünmüşler. Bizlerde o ecdadın torunları olarak bugün itibari ile onların aç kalmasına dayanamazdık. Kuşlarımıza, can dostlarımıza yiyecek getirdik’’ diye konuştu. Ulaşamadıkları yerlere ata sporumuz okçulukla yiyecek atacaklarını belirten Başer, ‘’Okçu arkadaşımız da burada. Değişik yerlere okla elma ve yiyecek atacağız. Ulaşmadığımız yerlere de bu şekilde ulaşmış olacağız. Bugün etkinliğimize katılan Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, Ana Kadememize, Merkez İlçemize ve tüm yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki bu duyarlılık tüm insanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize de yayılsın. Bu can dostlarımızı yalnız bırakmamalarını arzu ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•