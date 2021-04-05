DiYARBAKIR ANNELERiNE DESTEK

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerinden oluşan 45 kişilik grup, Diyarbakır’da annelerin üzüntülerini paylaştı, moral verdi. Bütün anneleri tek tek ziyaret eden AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, bütün cesur annelerin yanında ve yardımcısı olacağını belirterek, Yozgatlıların selamını iletti. Başer, ‘’Annelik ve babalık çok farklı bir duygu. Diyarbakır ile birlikte 83 milyon insanı kardeş bilen Türkiye’mizde bu kardeşliğin devam etmesi, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi için Yozgat'tan Diyarbakır'a gittik. Annelerimizi buradaki annelerimizle buluşturarak onlara moral verdik, gönüllerini aldık, bir nebze de olsa acılarını dindirmek istedik. Mevla'dan, annelerin bir an önce yavrularına kavuşmaları için dua ediyoruz. Dualarımız tüm kardeşlerimizle birlikte olacak’’ dedi.