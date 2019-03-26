Divanlı’da oy istedi

Vatandaşlarla köy odasında buluşan Doğan, projelerini anlattı. Doğan, Mahalle olan ancak sosyal yaşantı olarak köy statüsünü koruyan Divanlı ile ilgili farklı projelerinin bulunduğunu söyledi. Doğan, seçilmesi durumunda, Divanlı’nın mevcut dokusunu koruyacağını ve şehirle entegrasyonunu sağlayacağını ifade etti. Doğan, “Tıpkı batı ülkelerindeki gibi yine hayvancılık ve tarıma devam edeceksiniz, şehrin et, süt, yumurta gibi temel ihtiyaçlarını tedarikini sizler sağlayacaksınız. Bunun alt yapısını ve projesini belediye olarak biz hazır edeceğiz” diye konuştu.Divanlı’nın doğru bir planlama ile Yozgat’ın en güzel parçası olabileceğini vurgulayan Doğan, Divanlı’nın dokusunu bozmadan Yozgat ile bütünleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber: Mustafa TEKER