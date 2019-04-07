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Devlette devamlılık esastır

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek, başlatılan çalışmaları, hizmetleri daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Devlette devamlılık esastır

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek, başlatılan çalışmaları, hizmetleri daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi.

07 Nisan 2019 Pazar 23:10
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Devlette devamlılık esastır

Yalçın, yaklaşık 4 aydan beri devam eden zorlu bir sürecin sonucunda bu onurlu görevin kendisine tevdi edildiğini kaydetti. Yalçın, süreç içerisinde canla başla çalışan teşkilat mensubu arkadaşları ile seçim sürecinde öncelik kardeşlik düsturuyla hareket eden siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti. Yalçın, ‘’Devlette devamlılık esastır. Onların bıraktığı devrettiği sancağı inşallah biz daha yükseklere çekebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabi ki seçim süreci kolay geçmedi ama göreceli olarak kıyaslandığı zaman biz kolayı geride bıraktık ve önümüzde zorlu bir süreç var. Gerçekten dört aylık zorlu bir süreci geride bıraktık ama beş yıl devam edecek zorlu bir süreç yeni başlıyor. Bu zorlu hizmet sürecinde tüm vatandaşlarımın duasını istiyorum’’ dedi. 

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