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Devlet yatırımı şart

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat’ta istihdam sağlayacak devlet yatırımının şart olduğunu belirtti.

Devlet yatırımı şart

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat’ta istihdam sağlayacak devlet yatırımının şart olduğunu belirtti.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Devlet yatırımı şart

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef İleri’yi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın konuğu oldu.
Milletvekili Sedef, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Yozgat için önemli bir şans olduğunu belirterek, Yozgat’a istihdam sağlayacak devlet yatırımı talebini Oktay’a da ilettiğini bildirdi.
Sedef, “Sayın Oktay’a bu talebimi ilettim ve gerçekleştirmesi durumunda bir ömür boyu kendisinin Yozgat’ta minnetle anılacağını hatırlattım. Gerçekten de ilimize istihdam sağlayacak ciddi bir devlet yatırım şart” diye konuştu.
Sedef, Tarım Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’ndan da Yozgat’a Tarım Lisesi talebinde bulunduğunu aktararak, “Tarım Türkiye’de ve Yozgat’ta geleceğin mesleğidir. O halde ilimizde nitelikli bir Tarım Lisesi, tarım sektöründe çalışabilecek nitelikli insan yetiştirmelidir” şeklinde konuştu.
Yozgat’ın artık ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Sedef,
“Yozgat için her hizmetin takibini yaparım, aksayan ve ihmal edileni eleştirir, gündeme getiririm. Aynı zamanda Cumhur İttifakı’na da sahip çıkarım. Çünkü Türkiye’nin geleceği Cumhur İttifakı’dır” ifadelerini kullandı.
Ethem Sedef, 2020 yılında da Yozgat için mücadele etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

Anahtar Kelimeler:
Devlet Yatırımı şart
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