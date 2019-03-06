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Devlet Bahçeli geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geliyor.

Devlet Bahçeli geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geliyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:27
70 Okunma
Devlet Bahçeli geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 12 Mart Salı günü Yozgat’a geleceği öğrenildi. MHP lideri Bahçeli’nin Cumhuriyet Alanından Yozgatlılara sesleneceği bildirildi.

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