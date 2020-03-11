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DEVA’da Yozgat’tan 3 isim

ESKİ Bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğinde, kuruluş dilekçisi verilen Demokrasi ve Atılım Partisi kurucular kurulunda Yozgat’tan üç isim de yer aldı.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:32
DEVA’da Yozgat’tan 3 isim

Kısaltması ‘DEVA’ olarak belirlenen partinin kurucular kurulu listesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver ile birlikte Prof. Dr. Bilgehan Çetiner ve İş İnsanı İlker Çelik de yer aldı. 1957 yılında Yerköy ilçesinde dünyaya gelen emekli General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti. 1975 Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Çetiner ile 1974 Çekerek ilçesinde dünyaya gelen iş insanı İlker Çelik de yeni partinin kurucularından oldu. 

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DEVA’da Yozgat’tan 3 Isim
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