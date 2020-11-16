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DEVA’da Kongre süreci

DEVA Partisi Sorgun 1. Olağan İlçe Kongresi'nde Tevfik Ateşer, İlçe Başkanı seçildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:47
DEVA’da Kongre süreci

İlçe Başkanlığı binası altındaki salonda düzenlenen kongreye, İl Başkanı İsmail Yılmaz ve partililer katıldı. Divan Partisi ilçe başkanlığı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Başkanı Yılmaz, ülkede yaşanan sorunları kavga etmeden, uzlaşmacı bir dille çözmeye çalışacaklarını, çıktıkları bu zorlu ve uzun yolda başarılı olacaklarını belirtti. Konuşmanın ardından yapılan tek liste ile kongreye katılan Tevfik Ateşer, DEVA Partisi Sorgun İlçe Başkanı seçildi.

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DEVA’da Kongre Süreci
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