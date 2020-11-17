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DEVA’da kongre hazırlığı

DEVA Partisi Yozgat İl teşkilatı, hafta sonunda Genel Başkan Ali Babacan’ın da katılımı ile gerçekleştirilecek olan İl Kongresine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

17 Kasım 2020 Salı 00:30
DEVA’da kongre hazırlığı

Gazetemiz bürosunu İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Bilgin ve Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut ile birlikte ziyaret eden DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, kongre çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Pazar günü saat 14.00’da Yimpaş AVM Konferans Salonu’nda yapılacak İl Kongresine Genel Başkanları Ali Babacan’ın da katılarak, katılımcılara yönelik konuşma yapacağını söyledi. Başkan Yılmaz, Yozgat merkez ve 13 ilçesinden sadece Şefaatli ve Çandır ilçelerinde örgütlenmediklerini belirterek, ‘’Bu iki ilçemizde de önümüzdeki günlerde atamalar yapılarak, kongre hazırlıkları yapılacaktır’’ dedi. Başkan Yılmaz, 6 ilçede kongre çalışmalarını tamamladıkların, il kongresi sonrasında ise diğer ilçelerdeki kongre sürecinin devam ettirilip, Büyük Kongre öncesinde tüm ilçelerdeki kongrelerin bitirilmiş olacağının da altını çizdi.

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DEVA’da Kongre Hazırlığı
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