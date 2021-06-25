DEVA Sorun dinliyor

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, partililerle birlikte Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz ve beraberindekileri Boğazlıyan ilçesinde karşıladı. Partinin Kurucu üyeleri Tuğba Tabsız, Sedat Kadıoğlu ile birlikte gelen Medeni Yılmaz, Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Boğazlıyan’da büyük ilgi gördüklerini belirten yılmaz, Yozgat’ta Genel Başkan Ali Babacan’a yönelik ilginin fazla olmasından mutlu olduklarını bildirdi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, Boğazlıyan’dan sonra geldiği Yozgat’ta sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Şehir merkezinde bazı esnafları da ziyaret eden Yılmaz, İstasyon Cafe’de basın toplantısı düzenledi, ziyaret hakkında bilgi verdi.