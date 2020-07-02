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DEVA, il başkanını atadı

AK Parti’den milletvekili aday adayı olan, yapılan ön yoklamada en fazla oy alarak birinci sırada yer almasına karşın aday gösterilmeyen İsmail Yılmaz, yeni kurulan DEVA Partisine geçerek, kurucu İl Başkanı oldu.

02 Temmuz 2020 Perşembe 00:04
DEVA, il başkanını atadı

AK Parti Yozgat il teşkilatında uzun süre siyaset yapıp, milletvekili aday adayı olan İsmail Yılmaz, Deva Partisi’ne geçerek, Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. Yılmaz, Türk siyasetinin samimiyet ve güven bunalımı yaşamakta olduğuna vurgu yaparak, katılımcılığın, çoğulculuğun, demokratikliğin, hukukun üstünlüğünün, adaletin ve liyakatin süratle yönetimdeki etkisini kaybettiğini ileri sürdü. Yılmaz, nepotizm anlayışının ülkemiz evlatlarının bu vatana yaratacakları katma değerin önüne geçtiğini kaydetti. Yılmaz, ‘’Bu günlerde bir nefes ve yeniden şahlanma hareketi olarak Türk toplumunun umutlarını yeniden yeşerterek yola koyulan Deva Partisi Genel Başkanı Sn. Ali Babacan başta olmak üzere Genel Başkan yardımcılarımız ve kutlu hareketimizin tüm paydaşlarına Değerli Yozgatlı hemşehrilerime sonsuz saygı sevgi ve hürmetlerimi sunarım’’ dedi.
Yılmaz, Genel Başkan Babacan’ın takdir ve tensipleriyle Deva Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanlığı görevine atandığını bildirdi. Yılmaz, ‘’Tarafıma tevdi edilen bu kutsal görevin sorumluluğu ve şuuru içerisinde Yozgat’ımızın şanına yakışır bir siyaset ve teşkilat çalışması yapmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu görevi şahsıma layık gören başta Sn. Genel başkanıma, Genel Başkan Yardımcılarıma ve bu çalışmalarda emeği geçen partimizin her bir ferdine şükranlarımı sunarken bu kutlu yürüyüşte bizi yalnız bırakmayacağına yürekten inandığım kadirşinas Yozgatlı hemşehrilerime saygılarımı sunarım’’ ifadelerini kullandı.

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