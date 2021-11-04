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DEVA'dan ziyaret

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, partililerle birlikte gazetemizi ziyaret etti.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:04
DEVA'dan ziyaret

İleri gazetesi Genel Koordinötürü Mustafa Bababayiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunun Yılmaz, partisinin Yozgat'ta her geçen gün biraz daha büyüdüğünü, teveccühün arttığını belirterek, DEVA Partisinin ilkelerini, hedeflerini halka anlatmak üzere tüm köyleri, beldeleri, ilçeleri gezdiklerini, sıkmadık el bırakmamaya kararlı olduklarını bildirdi. Yılmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 19 Kasım Cuma günü Yozgat'a geleceğini bildirdi. Yılmaz, ''Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan Yozgat'a büyük önem vermektedir. Bir yıl içerisinde üçüncü kez Yozgat'a gelecek olması da bunun bir göstergesidir. Genel Başkanımız Sorgun ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, daha sonra da Akdağmadeni ilçemizde yapacağımız ilçe kongremize katılarak, halka hitap edecektir'' diye konuştu.

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