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Destici’den Yozgat turu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici beraberinde Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ile Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Destici’den Yozgat turu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici beraberinde Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ile Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Destici’den Yozgat turu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il teşkilatıyla istişare toplantısı yaptı, daha sonra Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, BBP MYK Üyesi Selahattin Şenliler ve BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Mustafa Destici, Yozgat’ın manevi önderlerinden merhum Şeyhzade Ahmet Efendi’nin türbesini de ziyaret ettikten sonra, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı’nda Ali Şakir Ergin ile bir süre sohbet etti. Programını tamamlayan Destici daha sonra kentten ayrıldı.

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