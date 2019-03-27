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Destici Yozgat’ı turladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Yozgat’a gelerek ilçe ve belde ziyaretleri gerçekleştirdi.

Destici Yozgat’ı turladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Yozgat’a gelerek ilçe ve belde ziyaretleri gerçekleştirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Destici Yozgat’ı turladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yozgat’ta ilçe ve belde ziyaretleri yaparak adaylarına oy istedi.

Destici, Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Beldesi’nde düzenlediği miting ile vatandaşlara hitap ederek oy istedi.

Çekerek’e bağlı Özükavak Beldesi’nde halk ile buluşan Destici, esnaf ve sanatkarları da ziyaret etti.
BBP Genel Başkanı Destici, Kadışehri ilçesinde partisinin adayı Davut Karadavut’un seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştirdi.

Destici’nin ziyaretleri Gülşehri ve Yeniyer beldelerine yaptığı ziyaretlerle son buldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yozgat’ta BBP’nin yerel seçimlerde başarıyı yakalayacağını ifade ederek “Sadece Ankara’nın değil, Yozgat’ın da milletvekiliyim. Adaylarımıza desteğinizi istiyorum” şeklinde konuştu.

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