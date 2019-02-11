Destekleme ödemesi yapılmadı

Keven, ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayı içinde destekleme ödemelerinin ödeneceğini duyurmuştu. Şubat ayındayız bir ödeme yapılmadı. Bilgi almak için Genel Müdürlüğü aradığımızda ‘ödeneğin’ bittiğini söylediler’’ dedi.

Keven, tarımsal ithalata son 16 yılda toplam 205 milyar dolar ödeyen siyasi iktidarın Yozgat çiftçisine yapılacak ödemeler içinde acilen ödenek ayırmasını da istedi. Keven, ‘’İthalat politikası yüzünden ürünü elinde kalan veya para etmeyen çiftçiler destekleme ödemesi zamanında yapılmayarak bir kez daha mağdur edilmektedir. Siyasi iktidar Yozgat çiftçisini bu konuda da yalnız bırakmaktadır’’ diye konuştu.

