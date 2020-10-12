Destek ziyareti

Irgatoğlu, 18 Ekim tarihinde yapılacak İl Kongresi’ne tüm partililerle birlikte Yozgatlıları da davet ediyor. Irgatoğlu, bazı partili arkadaşlarıyla birlikte Yozgat merkezde basın kuruluşları ile birlikte Ülkü Ocakları ve bazı partilileri ziyaret etti. Irgatoğlu daha sonra ilçeleri ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşları, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, partililerle buluştu. Irgatoğlu, ziyaretlerinde seçimlerden sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde de bulundu.