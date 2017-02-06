Dertlerini dile getirdiler

Yozgat ziyaretinin ikinci gününde partisinin il danışma meclisi toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, program sonunda yine derdini anlatmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Ak saçlı, ak sakallı yaşlı bir adam Bozdağ’ın yanına gelerek sorunlarını anlatırken, diğer taraftan yaşlı bir teyze elindeki notu Bakan Bozdağ’a ulaştırmaya çalıştı. Kimi çocuğu, kimi tanıdık bir siyasetçi ile Bozdağ’a ulaşmaya çalışan insan görüntüleri, iki günlük ziyaretin objektiflere yansıyan son karesi oldu.