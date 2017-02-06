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Dertlerini dile getirdiler

06 Şubat 2017 Pazartesi 06:50
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Yozgat programlarındaki alışıla gelmiş görüntüler bu ziyaretin de de ortaya çıktı.

Dertlerini dile getirdiler
Yozgat ziyaretinin ikinci gününde partisinin il danışma meclisi toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, program sonunda yine derdini anlatmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. 
Ak saçlı, ak sakallı yaşlı bir adam Bozdağ’ın yanına gelerek sorunlarını anlatırken, diğer taraftan yaşlı bir teyze elindeki notu Bakan Bozdağ’a ulaştırmaya çalıştı. Kimi çocuğu, kimi tanıdık bir siyasetçi ile Bozdağ’a ulaşmaya çalışan insan görüntüleri, iki günlük ziyaretin objektiflere yansıyan son karesi oldu.
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