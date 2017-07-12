Dert dinledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat Valiliği tarafından Meydan Yeri’nde açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni gezdi.Bakan Bozdağ sergiyi gezdikten sonra Yozgatlı vatandaşların dert, istek ve taleplerini de dinledi.

İhanetin ve millet direnişinin yer aldığı fotoğrafları inceleyen Bakan Bozdağ, Yozgatlı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bakan Bozdağ, vatandaşların dertlerini de dinleyerek, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Kazım Arslan’da, Bakan Bozdağ’a Meydan Yeri’nde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi sundu.

Caddenin değişen çehresini ve yapılan hizmetleri beğendiğini dile getiren Bozdağ, Başkan Arslan’a çalışmalarında başarı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra Çapanoğlu Büyük Cami’de Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehitler için okutulan mevlide katıldı.