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Dert dinledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz Anma Etkinlikleri’ne katılmak için memleketi Yozgat’a geldi.

Dert dinledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz Anma Etkinlikleri’ne katılmak için memleketi Yozgat’a geldi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:05
26 Okunma
Dert dinledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat Valiliği tarafından Meydan Yeri’nde açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni gezdi.Bakan Bozdağ sergiyi gezdikten sonra Yozgatlı vatandaşların dert, istek ve taleplerini de dinledi.
İhanetin ve millet direnişinin yer aldığı fotoğrafları inceleyen Bakan Bozdağ, Yozgatlı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Bakan Bozdağ, vatandaşların dertlerini de dinleyerek, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Belediye Başkanı Kazım Arslan’da, Bakan Bozdağ’a Meydan Yeri’nde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi sundu.
Caddenin değişen çehresini ve yapılan hizmetleri beğendiğini dile getiren Bozdağ, Başkan Arslan’a çalışmalarında başarı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra Çapanoğlu Büyük Cami’de Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından  şehitler için okutulan mevlide katıldı.

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