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Demirer, ilçeleri gezdi

İYİ Parti Genel Merkezi Toplumsal Politikalar Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, hafta sonunu Yozgat’ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde geçirdi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:40
Demirer, ilçeleri gezdi

 Demirer, Sorgun ilçesinin Çavuş köyünde babasının hayratı olarak yaptırdıkları ‘Muhtar Konağı’ inşaatını, İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanı Fatih Sungur ile birlikte gezip, muhtardan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Demirer, İYİ Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Bekir Ağır ve Sorgun İlçe Başkanı Fatih Sungur ile birlikte, daha sonra Çavuş Köyü Muhtarı Hacı Mehmet Çetin ile bir araya gelip, köyün ve köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı. Taner Demirer, İYİ Parti ilçe başkanları ile birlikte Boğazlıyan ilçe teşkilatını ziyaret etti. Demirer partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulunup, dertlerini dinledi. Pazarcı esnafını da gezen Demirer, esnafın ve alış-veriş yapan vatandaşların dertlerini dinledi, Genel Başkan Meral Akşener’in selamlarını iletti.

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