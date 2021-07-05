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Demirer, hasret giderdi

İYİ Parti AR-GE Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde muhtarlarla buluşup, çeşitli ziyaretler yaptı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:45
Demirer, hasret giderdi

İYİ Parti AR-GE Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi asil üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demirer, iktidar olduklarında hukuk ve adaletin sağlanacağı bir sistemi hayata geçireceklerini söyledi. İktidarda bulunan Cumhur İttifakı'nın politikalarının iflas ettiğini, bunu ittifak ortağı iki partinin de kabul etmeye başladığını öne süren Demirer, "İYİ Parti, Türkiye genelinde giderek yükselen bir konumda bulunuyor. Şuna bütün kalbimizle inanıyoruz ki, önümüzdeki ilk seçimlerde Millet İttifakı iktidara gelecek ve bu haksızlıklara, adaletsizliklere son verecek" dedi. Programa, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Sorgun İlçe Başkanı Fatih Sungur, muhtarlar ve partililer katıldı. (aa)

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DemirerHasret Giderdi
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