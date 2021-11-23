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Demirer, Çekerek’te

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı, ARGE Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, memleketi Yozgat’taki hafta sonu ziyaretlerini sürdürüyor.

23 Kasım 2021 Salı 00:58
Demirer, Çekerek’te

Demirer, hafta sonunda geldiği Yozgat’ta Çekerek ilçesini ziyaret etti, partililerle bir araya gelip, esnaf ziyaretinde bulundu. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Demirer, ‘’Yozgat’ımızın güzel ilçesi Çekerek’te İYİ Parti Teşkilatımızı ziyaret ettik, esnafımızın dertlerini dinledik. Mutfakta yangın var, tencere kaynamıyor. Vatandaş kan ağlıyor. Millet bizi çağırıyor’’ ifadelerini kullandı. Ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal, hatta her alanda kaos içerisinde bulunduğuna vurgu yapan Demirer, Türkiye’nin çok kötü yönetildiğini, Türkiye’nin İYİ Partinin iktidarına ihtiyacının bulunduğunun altını çizdi, ilk seçimde İYİ Partinin iktidara gelerek, sorunları çözeceğini sözlerine ekledi.

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