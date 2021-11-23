Demirer, Çekerek’te

Demirer, hafta sonunda geldiği Yozgat’ta Çekerek ilçesini ziyaret etti, partililerle bir araya gelip, esnaf ziyaretinde bulundu. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Demirer, ‘’Yozgat’ımızın güzel ilçesi Çekerek’te İYİ Parti Teşkilatımızı ziyaret ettik, esnafımızın dertlerini dinledik. Mutfakta yangın var, tencere kaynamıyor. Vatandaş kan ağlıyor. Millet bizi çağırıyor’’ ifadelerini kullandı. Ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal, hatta her alanda kaos içerisinde bulunduğuna vurgu yapan Demirer, Türkiye’nin çok kötü yönetildiğini, Türkiye’nin İYİ Partinin iktidarına ihtiyacının bulunduğunun altını çizdi, ilk seçimde İYİ Partinin iktidara gelerek, sorunları çözeceğini sözlerine ekledi.